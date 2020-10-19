МВД: В Беларуси на акциях протеста, которые прошли 18 октября, были задержаны 280 человек. Из них будут судить 237

В акциях протеста 19 октября, по информации МВД, приняли участие около 8 тысяч человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Беларуси в воскресенье, 18 октября, прошли 16 акций протеста. На них были задержаны 280 человек (в Минске – 215. Ред.). Из них будут судить 237. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- По стране в воскресенье прошли 16 акций протеста. В них приняли участие около 8 тысяч человек. За исключением Минска акции протеста были немногочисленны: от 10 до 100 участников. В Минске в районе улицы Октябрьская собрались группы граждан, которые пошли в направлении Партизанского проспекта. Люди вышли на проезжую часть и заблокировали движение общественного транспорта. После этого граждане направились в сторону МКАД. В столице в самый пиковый момент количество участников достигло примерно 7 тысяч человек. Акция протеста завершилась в районе 18.00, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что в Минске отдельные граждане оказывали активное сопротивление сотрудникам милиции. Для того, чтобы предотвратить нападения прибегли к помощи спецсредств, а наиболее рьяных – задержаны.

Сотрудники милиции применяли спецсредства Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чемоданова рассказала, что в Гомеле и Бресте также были попытки провести акции протеста, но их пресекли сотрудники милиции.

- Всего в акциях протеста 18 октября были задержаны 280 человек. В столице задержали 215 из них. Ждут суда в изоляторах временного содержания 237 человек, - добавила пресс-секретарь ведомства.

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