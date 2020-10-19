В Мостовском районе водитель переехал лежавшего на дороге мужчину. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Мостовском районе автомобиль переехал 66-летнего мужчину, который лежал на проезжей части. Он погиб. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел в пятницу, 16 октября. За рулем автомобиля «Сеат» находился 19-летний водитель. Он ехал в направлении деревни Свислочь. Недалеко от деревни Лунно водитель совершил наезд на 66-летнего мужчину, который лежал на проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами, - рассказали в ведомстве.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В ведомстве добавили, что будет проводиться проверка, которая поможет установить, находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель, находившийся за рулем автомобиля получил права четыре месяца назад.

Проводится проверка по факту случившегося.

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