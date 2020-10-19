На Землю в ноябре упадет астероид размером с холодильник.

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон предсказал падение астероида на Землю, об этом он написал своем Инстаграме. По прогнозам ученого, небесное тело размером с холодильник должно упасть на Землю ровно за день до президентских выборов в США.

- Астероид 2018VP1, космический астероид размером с холодильник, мчится к нам со скоростью более 25 000 миль в час, – написал астрофизик.

Однако ученый успокоил подписчиков, заверив, что астероид не принесет особенного вреда планете из-за своих небольших размеров.

- Если конец света и наступит в 2020 году, то это произойдет не по вине Вселенной, – заключил Тайсон.

Напомним, что выборы президента США запланированы на 3 ноября. На пост главы государства претендуют два основных кандидата: действующий президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден.

Соперники продолжают вести дебаты. Этому не помешал даже обнаруженный у Трампа коронавирус. По результатам последних «заочных» теледебатов победил Байден.

Досрочное голосование в Соединенных Штатах уже стартовало.