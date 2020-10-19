13 суток ареста: в Минске снова проходят суды над журналистами, судят сотрудников TUT.BY, БелаПАН и Onliner

Момент задержания Вадима Замировского. Фото: Onliner.

Во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение для проверки документов» Дарью Спевак из Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий — TUT.BY и БелаПАН. Спустя три часа в отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Первой начали судить журналистку Onliner Дарью Спевак, хотя в расписании заседаний ее имя мы так и не нашли. Дело рассматривает судья Живица. В итоге судья вынесла решения, даже не делая перерыв: признать Дарью Спевак виновной и назначить ей семь суток ареста по статье 23.34 и шесть суток — по статье 23.4. Всего на под арестом за свою профессиональную деятельность Дарья пробудет 13 суток.

Также в 15.00 в суде Октябрьского района Минска будут судить журналиста газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова.

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