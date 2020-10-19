Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 октября 2020 года: почти 600 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 19 октября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В телеграм-канале Минздрава разместили статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки – 592 новых случая.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 88 290 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 373 человека.

Всего в Беларуси на 19 октября коронавирусной инфекцией переболели 80 130 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 4 человека. Всего за период распространения COVID-19 умерли 933 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 миллиона 235 тысяч 892.

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