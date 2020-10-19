Лилию Власову освободили из СИЗО КГБ. Фото: jurist.by

Юриста и члена президиума Координационного совета Лилию Власову освободили из СИЗО КГБ. Юрий Воскресенский рассказала порталу tut.by, что она была освобождена еще в пятницу, 16 октября.

Воскресенский также добавил, что он лично встретил Власову из СИЗО и отвез ее домой. Информацию о том, что Лилии изменили меру пресечения, подтвердила и ее адвокат.

Лилия Власова также была на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября.

Власова была задержана 31 августа. В ее доме проходил обыск. Позже стало известно о том, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что 19 октября стало известно о том, что политтехнолог Виталий Шкляров вышел из СИЗО КГБ. Адвокат информацию подтвердил. Но все еще неизвестно о местонахождении Шклярова. Воскресенский сообщил, что он был освобожден еще 14 октября.

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