15 суток фотографу БелаПАН и TUT.BY Вадиму Замировскому: в Минске снова проходят суды над журналистами

Фотограф Вадим Замировский. Фото TUT.BY.

Во время работы на студенческом марше в субботу задержали и «доставили в отделение для проверки документов» Дарью Спевак из Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий - TUT.BY и БелаПАН. Спустя три часа в отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Первой осудили журналистку Onliner Дарью Спевак. Судья вынесла решение, даже не делая перерыв: признать Дарью Спевак виновной и назначить ей семь суток ареста по статье 23.34 и шесть суток - по статье 23.4. Всего под арестом за свою профессиональную деятельность Дарья пробудет 13 суток.

Затем начали судить фотографа Вадима Замировского. Согласно протоколу о неповиновении (статья 23.4 КоАП), 17 октября в 13.30 Замировский на «неоднократное требование» командира роты ППС капитана милиции Симончика покинуть определенное место в целях обеспечения общественной безопасности ответил категорическим отказом, чем оказал неповиновение сотрудникам при исполнении.

Свидетели, которые указаны в протоколах, на заседание не явились «в связи со служебной занятостью», сообщила в начале заседания секретарь суда. В результате суд вынес постановление по делу фотографа Вадима Замировского: 15 суток административного ареста. По мнению суда, фотографируя для своих изданий акцию протеста, Замировский принял участие в несанкционированных мероприятиях и не подчинился законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Также в 15.00 в суде Октябрьского района Минска будут судить журналиста газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова.

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