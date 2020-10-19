Переболевшим коронавирусом рекомендовано привиться от гриппа через месяц после выздоровления

Медработники обращают внимание на надобность привить взрослую часть населения с хронической обструктивной болезнью легких, но только вне периода обострения Фото: Павел МАРТИНЧИК

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендует переболевшим коронавирусом через месяц после выздоровления привиться от гриппа.

Медработники утверждают, что этой осенью вакцинация против гриппа более важна, чем когда-либо. В связи с тем, что COVID-19 не останавливается в распространении среди наших граждан, ожидается совместное присутствие различных видов вирусов во время сезонного роста заболеваемости ОРИ.

Наибольшая опасность представляется в совмещении у заболевшего коронавируса SARS-CoV-2 и знакомого нам сезонного гриппа. У обоих вирусов есть свойство негативно влиять на легкие, вызывая пневмонию.

Противогриппозной вакциной обеспечивается образование особой невосприимчивости вирусов гриппа А и B. Также имеются некоторые научные данные о том, что вакцинация от гриппа может проявить положительный результат в предотвращении коронавируса. Вакцинация современными вспомогательными вакцинами сопровождается не только формированием специфических антител к штаммам вируса гриппа, но и ранней активацией клеточных механизмов противовирусного иммунного ответа, приводящего к снижению заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями - и, по всей видимости, коронавирусом.

Что касается тех граждан, которые уже переболели коронавирусом, специалисты также рекомендуют им привиться против гриппа, чтобы не заболеть. Минздравом рекомендуется прививаться не раньше чем через 30 дней после полной реабилитации. Медработники обращают внимание на необходимость привить взрослую часть населения с хронической обструктивной болезнью легких, но только вне периода обострения.

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В исследовании приняли участие более 30 стран (подробности).