Фотофакт. В центре Минска столкнулись два марша пенсионеров: провластный и оппозиционный

В центре Минска «Марш пенсионеров» пересекся с колонной провластных военных пенсионеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

19 октября в Минске проходит уже ставший традиционным «Марш пенсионеров». Уже второй раз в первый день недели на площади Независимости собираются неравнодушные пенсионеры, которые продолжают протестное движение в Беларуси. Так произошло и 19 октября. Колонна из нескольких тысяч пожилых людей прошла от площади Независимости в сторону площади Якуба Колоса.

В центре Минска «Марш пенсионеров» пересекся с колонной провластных военных пенсионеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судя по всему, в противовес сегодняшнему маршу власти на той же площади Независимости организовали еще один марш – только уже провластных военных пенсионеров. Очевидно, что их собирали по всей стране. Вереницы автобусов изо всех областей страны сегодня съезжались в район площади Независимости. Организованными группами военные пенсионеры из разных ведомств – пограничники, МВД, КГБ и другие – пришли на площадь, где провели митинг. После этого руководитель провластного митинга по-военному приказал всем двинуться на площадь победы для возложения цветов:

- Кругом! Шагом марш! – прозвучала команда, и военные двинулись в сторону площади Победы. Таким образом, две колонны пересеклись. Но стычек не было, и обе колонны мирно разошлись.

В центре Минска «Марш пенсионеров» пересекся с колонной провластных военных пенсионеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре Минска «Марш пенсионеров» пересекся с колонной провластных военных пенсионеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре Минска «Марш пенсионеров» пересекся с колонной провластных военных пенсионеров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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