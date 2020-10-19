15 суток журналисту БелаПАН и TUT.BY Всеволоду Зарубину: в Минске снова прошли суды над журналистами

Всеволод Зарубин. Фото: Ольга Шукайло.

Во время работы на студенческом марше в субботу, 17 октября задержали и «доставили в отделение для проверки документов» Дарью Спевак из Onliner, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий — TUT.BY и БелаПАН. Спустя три часа в отношении них начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Первой осудили журналистку Onliner Дарью Спевак. Судья вынесла решения, даже не делая перерыв: признать Дарью Спевак виновной и назначить ей семь суток ареста по статье 23.34 и шесть суток — по статье 23.4. Всего под арестом за свою профессиональную деятельность Дарья пробудет 13 суток.

Затем суд вынес постановление по делу фотографа Вадима Замировского: 15 суток административного ареста. По мнению суда, фотографируя для своих изданий акцию протеста, Замировский принял участие в несанкционированных мероприятиях и неподчинился законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий.

Суд на журналистов БеаПАН и TUT.BY прошел тоже как под копирку.

Судья Живица постановила: признать Всеволода Зарубина виновным и арестовать на 15 суток (10 суток за участие в митинге и 5 суток — за неповиновение).

Также в 15.00 в суде Октябрьского района Минска должны были судить журналиста газеты «Белорусы и рынок» Артема Майорова.

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