Снова осужден. Шахтеру Юрию Корзуну, который должен был выйти после 15 суток ареста добавили столько же

18 октября его должны были выпустить, но 19 октября вновь состоялся суд, на котором его приговорили ещё к 15 суткам административного ареста. Фото: vk.com

Не так давно мы писали, что известный шахтер, исполнитель гимна «Беларускалия» Юрий Корзун провел 10 сентября одиночную акцию протеста с политическими требованиями. Тогда, в знак протеста он приковал себя наручниками к оборудованию шахты в забое на 1-м руднике на глубине 305 метров. В итоге шахтера принудительно подняли наверх. Там его уже ждали скорая помощь и милиция.

Все же 15 суток он получил за мероприятие, которое состоялось 3 октября в Парке четырех стихий в Солигорске. Местные жители там собирались на чаепитие.

16 октября Юрий был перевезен из Любани, в которой он отбывал наказание, в Солигорск, сообщила ресурсу TUT.by его жена. 18 октября его должны были выпустить, но 19 октября вновь состоялся суд, на котором его приговорили еще к 15 суткам административного ареста. Сейчас его обвинили в участии в несанкционированной акции в конце августа.

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Юрий Корзун после смены пристегнулся наручниками в шахте, озвучив требования, одно из первых - прекратить давление на коллектив. Его оттуда принудительно вывели из-за требований безопасности (подробности).