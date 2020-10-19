С 20 октября в Беларуси на одну копейку дорожает автомобильное топливо

Представители Белнефтехима отмечают тот момент, что цена на топливо в нашей стране на 15-46% ниже, чем в соседних государствах, и на 16% выше, чем в России, где применяется демпфирующий механизм ценообразования Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предельные розничные цены топлива вырастут на копейку с 20 октября, сообщают на сайте Белнефтехима. Решение было принято сохраняя стратегию поэтапной корректировки цен на топливо для моторов, которая сделала возможным недопущения внезапных повышений цен во время посевных и уборочных компаний. Концерном отмечается, что они максимально реализовывают возможность сдерживания цен «без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов».

С 20 октября 1 литр бензина АИ-92 будет стоить BYN1,69, АИ-95 – BYN1,79, АИ-98 – BYN2,01. Цена дизельного топлива составит BYN1,79 за 1 литр.

Представители Белнефтехима отмечают тот момент, что цена на топливо в нашей стране на 15-46% ниже, чем в соседних государствах, и на 16% выше, чем в России, где применяется демпфирующий механизм ценообразования.

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