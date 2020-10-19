Бывшая сотрудница Брестского горисполкома арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии

До суда Драгобецкую и Лазарчука поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Бывшая сотрудница Брестского горисполкома Виктория Драгобецкая арестована на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Вместе с ней арестован и её супруг Дмитрий Лазарчук, сообщает БЕЛАПАН.

19 октября суд Ленинского района Бреста рассмотрел материалы их дел по части 1 статьи 23.34 КоАП.

правозащитник Владимир Величкин сообщил ресурсу, что семейную чету судили за участие в акции сторонников перемен 13 сентября. Они были задержалны в Бресте 16 октября на выходе из Дома правосудия. Драгобецкая и Лазарчук пришли туда для того, чтобы поддержать своего знакомого, которого также судили за участие в акции протеста.

До суда супруги были помещены в ИВС Ленинского РОВД.

— По имеющимся сведениям, 1 сентября Драгобецкая уволилась из горисполкома, где работала в управлении идеологической работы и по делам молодежи, — рассказал БЕЛАПАН правозащитник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снова осужден. Шахтеру Юрию Корзуну, который должен был выйти после 15 суток ареста добавили столько же

Сейчас его обвинили в участии в несанкционированной акции в конце августа (подробности).