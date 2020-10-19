Видеофакт. В Молодечно милиционер вытащил из ледяной воды собаку, которая едва не погибла

Все, кто присутствовал и был свидетелем сцены спасения аплодировали и говорили «Спасибо» Фото: Павел МАРТИНЧИК

18 октября, в городском парке культуры и отдыха Молодечно, милиция несла службу по охране общественного порядка. Вокруг отключенного на зиму фонтана они увидели собравшихся граждан. Сотрудники подбежали к ним и увидели, что внизу, на дне уже неработающего фонтана в ледяной воде из последних сил за жизнь борется собака. В кратчайшее время командир отделения роты патрульно-постовой службы Молодечненского РОВД прапорщик милиции Павел Синявский скинул форменную верхнюю одежду, обувь и полез вниз. Всё делать нужно было мгновенно и без раздумий. Он бросился в воду, чтобы спасти пса, сообщили в МВД.

Вокруг посмотреть уже собралось около 30 человек. Испуганная и уставшая собака была поднята наверх и передана хозяевам. Все, кто присутствовал и был свидетелем сцены спасения, аплодировали и говорили «Спасибо».

Павел Синявский работает в милиции уже 10 лет. За всю его службу это далеко не первая история спасения.

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