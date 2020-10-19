Минздравом утверждены рекомендации для предприятий по профилактике коронавируса

Минздрав рекомендует разработать план работы учреждений в текущих эпидусловиях, в том числе при обнаружении коронавируса у сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав утвердил методические рекомендации по профилактике COVID-19. Они предназначены для коммерческих и некоммерческих организаций, предприятий, учреждений, независимо от форм собственности.

Документ опубликован на сайте Министерства. Он рекомендует разработать план работы учреждений в текущих эпидусловиях, в том числе при обнаружении коронавируса у сотрудников.

По возможности рекомендуется организовать дистанционную работу. Министерство здравоохранения рекомендует переводить на удаленную работу как можно большее количество работников.

Минздрав выступает за ограничение проведения любых мероприятий с присутствием в близком контакте пяти и более участников: от собраний до конференций. В рекомендациях прописано переход организаций на электронные формы взаимодействия, проводить видеоконференции. В приемке товара и документации должен присутствовать бесконтактный способ.

Ведомство просит ограничить командировки до нормализации эпидемиологической обстановки, но если есть необходимость отправки, то нужно снабдить командируемого средствами защиты и дезинфектантами.

Рекомендовано снизить доступ посторонних, а работники, при возможности, должны доставляться на работу организованно.

Минздрав выступает за налаживание мониторинга здоровья работников, обеспечения условий соблюдения правил гигиены, использования защитных средств, которые соответствуют нормативам. Должно соблюдаться социальное дистанцирование.

Отдельной графой идут рекомендации для мест массового посещения, таких как общепит, фитнес-залы, бани, сауны, бассейны, аквапарки, организации по перевозке пассажиров различными видами транспорта, стройки, гостиницы и другие места временного проживания, туристические организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Переболевшим коронавирусом рекомендовано привиться от гриппа через месяц после выздоровления

Наибольшая опасность представляется в совмещении у заболевшего COVID-19 и знакомого нам сезонного гриппа (подробности).