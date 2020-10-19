В Ватикане Кондрусевич обсудил свое возвращение в Беларусь

Участники обсудили ситуация в Республике Беларусь и возможности возвращения Кондрусевича в РБ Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По приглашению Государственного секретариата, 19 октября архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетил Ватикан.

Он провёл встречу с кардиналом госсекретарем Пьетро Паролином и секретарем по отношениям Святого престола с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Участники обсудили ситуация в Республике Беларусь и возможности возвращения Кондрусевича в РБ, отмечает ресурс Vatican News.

Святой престол весьма озабочен запретом Кондрусевича вернуться в нашу страну и делает всё возможное для быстрейшего улучшения ситуации, а также надеется, что проблемы скоро решатся, сообщается в источнике.

Напомним, Госпогранкомитет Беларуси отказал во въезде в страну архиепископу Тадеушу Кондрусевичу. До того архиепископ сделал острое заявление об инциденте, когда сотрудники ОМОН заблокировали вход в Красный костел во время разгона митинга на площади Независимости. Ещё ранее иерарх открыто озвучивал позицию местного епископата по состоявшимся президентским выборам, начавшимся протестам, массовым заявлениям об избиениях и пытках.

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По словам действующего президента, у главы белорусских католиков может быть не одно гражданство, и ситуация сейчас изучается (подробности).