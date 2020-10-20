В Минске студент ударил в лицо коленом ОМОНовца в момент своего задержания. Возбуждено уголовное дело

В Минске 20-летний парень ударил при задержании коленом в лицо ОМОНовца Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Минске 20-летний студент ударил ОМОНовца коленом в лицо в момент своего задержания. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Инцидент случился в субботу, 17 октября, во время одной из акций протеста, в которой участвовали студенты. Один из них, 20-летний житель Бреста, в момент своего задержания ударил коленом в лицо сотрудника ОМОНа. Парень попытался убежать, но не смог. Его задержали. Уже после этого, он всячески отрицал факт применения насилия к ОМОНОвцу и рассказывал, что сделал это непреднамеренно, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Было возбуждено уголовное дело по статье за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В МВД добавили, что парню грозит отчисление из ВУЗа и наказание в видео лишения свободы.

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