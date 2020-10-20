Под Шумилино водитель насмерть сбил медведя, который внезапно вышел на дорогу

Под Шумилино автомобиль насмерть сбил медведя. Фото: pixabay.com

Под Шумилино водитель насмерть сбли медведя, который внезапно вышел на дорогу. Об этом сообщает издание «Вiцьбiчы».

- Инцидент произошел неподалеку от деревни Мазеки Шумиленского районе. Животное неожиданно вышло на дорогу и попало по колеса «БВМ». За рулем машины находился житель Новополоцка, - рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Водитель не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения. Медведь умер.

Проводится проверка.

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