Под Шумилино водитель насмерть сбил медведя, который внезапно вышел на дорогу

Под Шумилино автомобиль насмерть сбил медведя. Фото: pixabay.com
Под Шумилино водитель насмерть сбли медведя, который внезапно вышел на дорогу. Об этом сообщает издание «Вiцьбiчы».
- Инцидент произошел неподалеку от деревни Мазеки Шумиленского районе. Животное неожиданно вышло на дорогу и попало по колеса «БВМ». За рулем машины находился житель Новополоцка, - рассказали в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Водитель не пострадал. Автомобиль получил серьезные повреждения. Медведь умер.
Проводится проверка.
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