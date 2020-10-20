На МКАД машина такси влетела под стоящую фуру. Пострадал водитель

На МКАД машина такси влетела под стоящую фуру. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На МКАД в понедельник, 19 октября, автомобиль такси влетел под стоящую фуру. Пострадал водитель. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- За рулем такси находился 20-летний водитель. Он ехал со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Чижевских. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и влетел под стоящую машину «Рено» с полуприцепом «МАЗ». Пострадал водитель такси, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что мужчина с травмами был оперативно доставлен в больницу.

На месте случившегося работали сотрудники ОГАИ Заводского РУВД.

Проводится проверка. Устанавливаются детали случившегося.

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