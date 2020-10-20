В Минске начали формироваться добровольные дружины, чтобы помочь сотрудникам милиции

В помощь сотрудникам милиции формируются добровольные дружины. Фото: скриншот с телеканал ОНТ

На телеканале ОНТ в эфире программы «Новости» показали сюжет, в котором рассказали о формировании добровольных дружин в помощь сотрудникам милиции.

На телеканале ОНТ отметили, что на данный момент все чаще сотрудники милиции прибегают к помощи добровольных дружин. Добровольцы оказывают помощь в охране общественного правопорядка, раскрытии преступлений и даже задержании нарушителей.

Отличный элемент добровольца – красная повязка на рукаве с надписью «Дружина». График работы будет согласовываться, но в основном с 18 до 22 часов. По мнению телеканала ОНТ, в ряды «дружинников» охотно присоединяется и молодежь. А некоторые из них даже связывают свою жизнь с органами внутренних дел.

В дружину берут с 18 лет.

- Дружина – благородное дело. Она издавна создавалась и у нее большие традиции. Зная, что дружинник – помощник и защитник правопорядка в народе, то соответственно для этого я решил принять участие, - рассказал Михаил.

По словам старшего участкового инспектора милиции Фрунзенского РУВД Дениса Алексеева, дружинники помогают пресекать правонарушения на административных участках, проводят беседы с людьми и оказывают большую помощь сотрудникам милиции.

На телеканале ОНТ отметили, что у дружинников есть и приятные бонусы. Среди них – право на отгул и материальное стимулирование. Но это не главное. Присоединяются к дружине, по мнению телеканала, по зову сердца.

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