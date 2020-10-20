В Витебске месячный ребенок отравился бытовым газом. Он в больнице

В Витебске месячный ребенок отравился бытовым газом Фото: Инна КОРСАК

В Следственном комитете рассказали, что в Витебске в понедельник, 19 октября, месячный ребенок отравился бытовым газом. Он находится в больнице. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Как удалось выяснить сотрудникам, в семье произошел конфликт: 30-летний мужчина выпивал спиртные напитки, началась ссора, в ходе которой он попытался покончить с собой, включив газовую конфорку на плите, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что шум и крики услышали соседи, которые и забрали из квартиры женщину с месячным ребенком. У малыша сильное отравление бытовым газом. Он находится в больнице.

По итогам медицинского освидетельствования, у мужчины в крови содержалось 1,25 промилле алкоголя. Детали случившегося выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Из-за конфликта на почве ревности: в Новогрудском районе 66-летний мужчина убил свою жену.

Супруг нанес несколько ударов топором. От полученных травм женщина скончалась. (подробности)

В Гродно муж убил жену молотком, а после вскрыл себе вены.

В это время в соседней комнате находилась их 12-летняя дочь. У нее была сломана рука - скорее всего, от действий папы. (подробности)