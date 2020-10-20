В Пуховичском районе сгорел жилой дом и шесть хозпостроек. В одной из них нашли останки тела человека.

В Следственном комитете рассказали, что в Пуховичском районе сгорел жилой дом и шесть хозяйственных построек. В одной из них нашли останки тела человека. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Все произошло в среду, 14 октября. От жителей одной из деревень Пуховичского района поступила информация о том, что горит жилой дом, а также постройки на прилегающем к нему участке. Сотрудниками МЧС, которые прибыли на место, он был ликвидирован. Следственно-оперативная группа провела осмотр места случившегося. В одной из хозпостроек сотрудникам удалось найти фрагмент тела человека. Предположительно, он может принадлежать 55-летнему мужчине, который проживал на данном участке, - пояснили в СК.

В ведомстве добавили, что в результате пожара сгорел жилой дом и шесть хозяйственных построек. По предварительной информации, это мог быть поджог.

Устанавливаются причины гибели человека. Для того чтобы точно установить личность и причину смерти, назначены судебно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы.

Возбуждено уголовное дело.

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