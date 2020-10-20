«Они плакали полчаса»: адвокат сообщил, что Виталий Шкляров встретился со своей мамой

Виталий Шкляров встретился со своей мамой. Фото: из личного архива Антона Гашинского

Адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал, что его подзащитный встретился со своей мамой.

- Виталия привезли к маме вечером в понедельник, 19 октября. Их встреча была очень эмоциональной. Они плакали полчаса. По словам следователя, моему подзащитному изменили меру пресечения в течение суток по нашему ходатайству. Думаю, что одной из причин для данного решения послужила тяжелая болезнь мамы Виталия Шклярова, - рассказал порталу tut.by адвокат.

Гашинский также добавил, что у его подзащитного подписка о невыезде, он находится в Минске.

О том, что Виталия Шклярова освободили из СИЗО КГБ, стало известно в понедельник, 19 октября. Позже Юрий Воскресенский сообщил, что Виталия выпустили еще 14 октября под его личное поручительство. Адвокат Шклярова 19 октября не знал о местонахождении своего подзащитного.

Напомним, что политтехнолога Виталия Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 - «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок». Адвокат Шклярова сообщал, что его подзащитный в СИЗО КГБ переболел коронавирусом.

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