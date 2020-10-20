В Осиповичах 24-летний мужчина порвал государственный флаг, который был закреплен на здании редакции. Возбуждено уголовное дело

В Осиповичах мужчина разорвал государственный флаг. Фото: БелТА

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Осиповичах 24-летний мужчина порвал государственный флаг, который был закреплен на здании редакции местной газеты. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Информация о происшествии поступила в отдел милиции в субботу, 17 октября: неизвестный ночью повредил госфлаг, который был закреплен на здании редакции местной газеты. Сотрудники милиции оперативно установили личность и задержали мужчину. Им оказался 24-летний житель Осиповичей. Позже он признался сотрудникам, что употреблял на протяжении дня спиртные напитки - и именно это толкнуло его на преступление, - пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сотрудникам удалось установить, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

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