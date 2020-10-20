Погода в Беларуси на 21 октября: до 13 градусов тепла, но с дождями

Погода в Беларуси на 21 октября Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в среду, 21 октября, воздух прогреется до 13 градусов, но будет дождливо. Об этом сообщили в БелТА.

По стране будет преобладать облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а вот днем во многих районах Беларуси пройдут дожди.

Синоптики отмечают, что ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет преобладать южный с порывами от 4 до 9 метров в секунду ночью и до 11 метров в секунду днем.

Ночью ожидаются заморозки. Воздух прогреется до 7 градусов. Днем в Беларуси будет от 6 до 11 градусов тепла, а по юго-западу страны - до плюс 13.

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