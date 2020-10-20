Погода в Беларуси на 21 октября: до 13 градусов тепла, но с дождями

Погода в Беларуси на 21 октября
Фото: Инна КОРСАК
В Беларуси в среду, 21 октября, воздух прогреется до 13 градусов, но будет дождливо. Об этом сообщили в БелТА.
По стране будет преобладать облачная погода. Ночью осадков не ожидается, а вот днем во многих районах Беларуси пройдут дожди.
Синоптики отмечают, что ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет преобладать южный с порывами от 4 до 9 метров в секунду ночью и до 11 метров в секунду днем.
Ночью ожидаются заморозки. Воздух прогреется до 7 градусов. Днем в Беларуси будет от 6 до 11 градусов тепла, а по юго-западу страны - до плюс 13.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На выходных 17 - 18 октября выпадет первый снег. А какой будет наступающая зима в Беларуси?
Мы собрали последние прогнозы и проверенные народом приметы о скорой зиме в Беларуси. (подробности)
«Сезоны сохранятся, но климатическое лето увеличивается»: как отражается на Беларуси изменение климата.
В этом году климатическая зима не наступила, а максимальная температура воздуха составила почти 13 градусов тепла. (подробности)