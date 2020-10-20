Лукашенко 20 октября назначил новых ректоров в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ

В трех высших заведениях назначили новых ректоров. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко во вторник, 20 октября, назначил новых ректоров в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, которая ранее возглавляла факультет немецкого языка, ректором БГУКИ назначена Наталья Карачевская, занимавшая пост первого заместителя министра культуры. Ректором БрГТУ стал Александр Баханович. До этого момента он был проректором по учебной работе в БНТУ, - говорится в сообщении.

В «Пуле Первого» также добавили, что кадровые решения президент принял для того, чтобы навести порядок в высших учебных заведениях.

Напомним, что Александр Лукашенко еще в начале месяца анонсировал возможную смену руководства в некоторых вузах страны. Президент отмечал, что «поведение части студентов показывает их небрежное отношение к образованию, а также недорабатывают ректоры в некоторых вузах».

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