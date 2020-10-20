Воскресенский: «Лукашенко на встрече в СИЗО КГБ пообещал, что это его последний президентский срок»

Воскресенский рассказал, что на встрече в СИЗО КГБ Лукашенко заявил, что это его последний президентский срок. Фото: tut.by

Активист штаба Бабарико Юрий Воскресенский рассказал, что на встрече с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ, которая состоялась 10 октября, президент пообещал, что это его последний президентский срок.

- Лукашенко на встрече всех присутствующим сказал, что уже наелся президентства и данный срок - последний. Он нам сказал: «Ребята, я слово даю вам». И знаете, я ему верю. У меня ведь имеется диплом антикризисного управляющего, и я подобные моменты чувствую. Президент рассказал нам, что строил Беларусь именно так, как это видел. И он не считает, что делал это плохо. Ему удалось привести в порядок малые города, сохранить промышленный потенциал, попросил улучшить ситуацию за счет закрепления демократических изменений в Основном законе. И подытожил, что «такого президента, искреннего, честного, не коррупционера - уже может и не быть в Беларуси», - сообщил Воскресенский в интервью порталу tut.by.

Напомним, что Юрий Воскресенский был освобожден из СИЗО КГБ в воскресенье, 11 октября.

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