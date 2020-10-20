Правозащитники: В Беларуси заведено более 400 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов и протестующих

Эти цифры озвучил лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна». Также центр составил список самых распространенных статей Уголовного кодекса, по которым возбуждены уголовные дела в отношении участников президентской гонки, активистов их штабов и участников акций протеста.

Одной из самых распространенных стала статья 293 УК РБ - «Массовые беспорядки».

- «Вясне» известны фамилии минимум 130 фигурантов по этой статье, - говорится в заявлении на сайте центра. К слову, здесь же можно увидеть и полный список фигурантов.

По информации центра, в мае и июле активно заводились уголовные дела по статье 342 УК РБ «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок».

Кроме этого, в отношении некоторых участников протестных акций заведены уголовные дела по статьям 363 и 364 УК РБ - это «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок» и «Насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника внутренних дел».

В отношении активистов штаба Виктора Бабарико и сотрудников компаний, которые помогали штабам кандидатов или пострадавшим во время протестов, заведены уголовные дела по экономической статье 243 УК РБ «Уклонение от уплаты налогов».

Также известны случаи начала уголовных дел за клевету (ст. 188 УК РБ) и хулиганство (арт. 339 УК РБ).

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