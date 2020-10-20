Воскресенский: Никто из участников до последнего момента не знал о встрече с Лукашенко

Воскресенский рассказал, что никто до последнего не знал о встрече с Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Бизнесмен и активист штаба Бабарико Юрий Воскресенский рассказал, что никто из участников до последнего момента не знал о встрече с Александром Лукашенко.

- Никаких разговоров о том, что может быть подобная встреча, не было. Я вам скажу больше: когда Лукашенко увидели конвоиры, то стали белого цвета. Поэтому когда одна из девушек заявила о том, что она отказалась (речь идет о Марии Колесниковой. Она отказалась ехать на встречу с президентом. - Ред.), то вам любой сможет подтвердить, что отказаться просто нельзя. К тебе заходят в камеру и говорят: «Воскресенский, следственные действия». И ты идешь. Такого понятия, что я отказываюсь выходить из камеры, просто нет. Это засчитывается как нарушение, и тебя помещают в карцер. Я вам скажу о том, что до последнего момента никто из участников не знал о встрече с Лукашенко. Мы стояли, смотрели друг на друга и не понимали, по какой причине нас собрали. Думали, что, может быть, для какого-нибудь коллективного интервью, - рассказал в интервью порталу tut.by Воскресенский.

Он также добавил, что уже после встречи некоторые политзаключенные, которые были выпущены из СИЗО КГБ и находятся под домашним арестом, до последнего думали, что это двойник Лукашенко. Они удостоверились лишь в тот момент, когда зашли охранник и пресс-секретарь президента.

- Никого из руководства КГБ, других министерств и ведомств на встрече не было. Лукашенко пришел и сразу сказал: «Я здесь из-за Юры. Я посмотрел передачу Маркова, в которой он сказал, что будет бороться за каждого. И я хочу выслушать вас, чтобы вы мне сказали, что я делал не так. Я люблю Беларусь, строил ее, но понимаю, что были в чем-то и не совсем правильные моменты. Хочу выслушать ваше мнение». Все участники встречи сразу поняли, что появилась уникальная возможность не просить об освобождении кого-либо, а попытаться убедить президента провести демократические реформы и гуманизировать ряд сфер, - отметил бизнесмен.

По словам Воскресенского, начало разговора получилось очень конструктивным, но до того момента, пока Сергей Тихановский не начал ему кричать о том, чтобы его выпустили.

- Я хочу отметить, что многие из нас совершили не уголовное, а административное правонарушение. И если пришел президент, то пользуйся возможностью не только для себя, но и для других. А Тихановский начал кричать. Лукашенко ему в ответ оппонировал. Все начали их успокаивать, - заявил Воскресенский.

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