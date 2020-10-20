Лукашенко заявил, что к «Нафтану» присматриваются «разного рода ворюги», и назначил нового директора

Александр Лукашенко заявил, что вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов сейчас не рассматривается: это "принципиальная позиция".

Об этом Александр Лукашенко заявил во Дворце Независимости, назначая на пост генерального директора «Нафтана» Андрея Сойко.

- Предприятие такое, где коррупционеры всегда присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать за бесценок, - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Также он подчеркнул «свою принципиальную позицию»: вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов сегодня не рассматривается, «как бы ни было сейчас сложно на рынке».

Александр Лукашенко отметил, что к выбору кандидатур для новых назначений подходили особенно внимательно.

- Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству, - сказал он.

До назначения Андрей Сойко был заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Бывший гендиректор «Нафтана» Александр Демидов руководил заводом с весны 2017 года.