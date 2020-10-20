После президентских выборов в Польшу уехали более 700 белорусов

За две недели в Польшу уехало больше 700 белорусов. Фото: Оксана БРОВАЧ

Министерство внутренних дел и администрации Республики Польша рассказало, сколько белорусов выехало в соседнюю страну после выборов и задержаний на акциях протеста. За два месяца, то есть с 18 августа по 18 октября, в Польшу уехало 707 человек. За последнюю неделю - больше 90. Это те, кто выехал по гуманитарному коридору - воспользовался специальными условиями для въезда в Польшу, которые страна предоставила только для белорусов.

Из этих 707 человек по гуманитарным визам из Беларуси уехало 399 человек. Хотя, как подчеркивает польское агентство PAP со ссылкой на замминистра Бартоша Гродецкого, консульства выдали таких виз в несколько раз больше. Гуманитарные визы выдаются бесплатно на срок до года, так быстро, как это возможно, по заявлению гражданина Беларуси о том, по какой причине он хочет уехать из страны.

Еще 64 человека въехали в Польшу без виз. Ранее польская пограничная служба информировала, что пропустить гражданина Беларуси через границу без визы могут в любом международном пункте пропуска, но при веских основаниях для этого и разрешении сверху.

По специальной программе Poland. Business Harbour, которая предлагала предпринимателям и айтишникам выгодные условия релокации, приехали 119 человек. Всего в рамках программы выдано более 950 виз.

О международной защите Польшу попросили 170 граждан Беларуси.