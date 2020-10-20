Владимир Макей ушел в самоизоляцию после госпитализации супруги с коронавирусом

Анатолий Глаз рассказал, что Владимир Макей сразу после положительного теста супруги на COVID-19, следуя указаниям Минздрава, ушел на самоизоляцию Фото: Архив "КП"

Жена министра иностранных дел Владимира Макея, актриса театра и кино, телеведущая Вера Полякова, заболела коронавирусом. Сейчас она находится в больнице. Сам же Макей принял решение уйти в самоизоляцию.

TUT.by пишет, что новостью о своем состоянии здоровья Вера Полякова поделилась на своей страничке в Фейсбуке. Там было размещено фото телестудии и написано, что «это был последний эфир 14 октября, когда еще чувствовала себя относительно неплохо».

«Остальные 6 дней - как в тумане, - пишет телеведущая. - Жуткая слабость, температура, ощущение, что какая-то неведомая сила выпила всю мою энергию. Итог предсказуем: я в больнице, и у меня коронавирус, - сообщила супруга Макея.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз рассказал источнику, что Владимир Макей сразу после положительного теста супруги на COVID-19, следуя указаниям Минздрава, ушел в самоизоляцию.

- В рамках возможности министр работает удаленно, - подчеркнул пресс-секретарь.

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«Я соблюдал разумные меры безопасности - дистанция, дезинфекция рук. Но этого оказалось недостаточно», - сообщил он (подробности).