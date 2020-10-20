В Беларуси создается межведомственная комиссия времени и параметров вращения Земли

Создается комиссия согласно закону «Об обеспечении единства измерений». Фото: cnet.com

20 октября Совет министров на Национальном правовом интернет-портале разместил постановление №594, которое утверждает положение и персональный состав межотраслевой комиссии времени, частоты и определения параметров вращения Земли. Дата 20 октября считается официальным опубликованием документа. В силу он вступает с 27 ноября.

Создается комиссия согласно закону «Об обеспечении единства измерений». Возглавит ее заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Дмитрий Барташевич. Его заместителем будет директор РУП «Белорусский государственный институт метрологии» Валерий Гуревич. Также в нее вошли представители санэпидслужбы, Железной дороги, Минсвязи, Вооруженных сил, Белтелерадиокомпании, БГУ и прочие.

Основные задачи комиссии - координация деятельности, связанной с порядком исчисления времени на территории Беларуси, использование средств измерений эталонных частот и времени, а также определение параметров вращения Земли.

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