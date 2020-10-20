Павлу Северинцу продлён срок следствия еще на два месяца

Белорусскими правозащитниками Северинец признан политзаключенным, а организацией «Международная амнистия» — узником совести Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Срок следствия сопредседателю организационного комитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу продлён еще на два месяца — до 20 декабря. Об этом пишет БЕЛАПАН со ссылкой на пост жены политика Ольги Северинец.

На своей странице в Facebook она написала, что об этом даже адвокату не сообщили. «Паша написал в письме. Просто вызвали, зачитали, без обоснования и объяснения. Он ничего не подписывал и посоветовал следователю написать рапорт, не ломать себе жизнь и не участвовать в беззаконии. Следователь промолчал», — написала она.

Северинца задержали 7 июня возле своего дома вскоре после того, как он провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности», недалеко от пикетов по сбору подписей за выдвижение альтернативных Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа он должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Но перед этим его супруге позвонили представители СК и сообщили, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса, которое звучит как «Задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Позже ему вновь предъявили обвинение за участие в массовых беспорядках и задержали ещё на два месяца.

Белорусскими правозащитниками Северинец признан политзаключенным, а организацией «Международная амнистия» — узником совести.

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