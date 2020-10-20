Совсем не Нарния. Минчанин выращивал марихуану в тайной комнате за шкафом

Растения в квартире выглядят сказочно. Фото: minobl.mvd.gov.by

В одном из частных домов сотрудниками уголовного розыска Воложинского РОВД совместно с наркоконтролем УВД Гродненского облисполкома, при силовой поддержке ОМОНа УВД Минского облисполкома была обнаружена нарколаборатория по производству марихуаны, сообщили в МВД.

Взору оперативников в доме предстало тайное помещение, в котором выращивалась высококачественная конопля и производилась марихуана. Проход в неё был размещён за шкафом. 39-летний житель Минска подошел к работе ответственно и постарался учесть все нюансы. Нарколаборатория у него снабжена вентиляцией, в ней встроен таймер света, обогрев, настроен автоматический полив и система подкормки растений. Изнутри тайная комната обшита утеплителем и разбита на несколько секций, чтобы сорта растения не перемешались. Всего ботаник-любитель вырастил около 20 кустов канабиса, которые ему удалось прокультивировать разными способами. Часть образцов произрастала в горшках, другая на гидропонике.

Тот самый проход в тайную комнату. Фото: minobl.mvd.gov.by

Во время осмотра жилья с чудесным садом оперативники обнаружили более 15 грамм высушенного продукта, весы, устройство для курения. На шкафу хранилось газовое и пневматической оружие.

житель Минска подошел к работе ответственно и постарался учесть все нюансы. Фото: minobl.mvd.gov.by

Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемого и возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

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