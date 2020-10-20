Минздрав обновил карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса

Список составлен в соответствии с критериями специалистов Министерства Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство здравоохранения нашей страны представило новый список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

Список составлен в соответствии с критериями специалистов Министерства. Не так давно изменения в него уже вносились. В нём представители ведомства учли эпидемиологическую составляющую, которая формируется в остальных странах, учитывается уровень и динамика пандеми, а также ответные меры, которые принимаются в государствах. Прибывшим из них придётся 10 дней быть на самоизоляции после приезда в нашу страну.

С 21 октября сюда включены 28 стран, которые раньше были исключены. Ниже прилагаем список

Французская Республика

Королевство Бельгия

Великое Герцогство Люксембург

Республика Молдова

Соединенные Штаты Америки

Ливанская Республика

Королевство Нидерландов

Исландия

Чешская Республика

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Румыния

Республика Северная Македония

Ирландия

Португальская Республика

Республика Словения

Словацкая Республика

Тунисская Республика

Республика Хорватия

Босния и Герцеговина

Швейцарская Республика

Республика Польша

Литва

Швеция

Дания

Лихтенштейн

Мальта

Болгария

Канада

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