В Гомеле пьяный водитель-бесправник, за рулём каршерингового авто, едва не потерял пассажира

Милиционеры связались со службой поддержки каршеринга и сообщили, что необходимо остановить авто, чтобы пресечь административное правонарушение и не допустить возможное ДТП Фото: Александра ПЕРНАЙ

17 октября, приблизительно в полпятого утра, нарядом ДПС батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Гомельского облисполкома на ул. Хатаевича Гомеля было примечено каршеринговое авто Volkswagen Polo, которым управлял молодой человек. Увидев правоохранителей, он притопил газ в пол и разогнался до такой скорости, что на повороте на ходу в машине открылась передняя пассажирская дверь, сообщают в МВД.

Сотрудники ГАИ решили проверить физическое состояние водителя этой машины. Они включили проблесковые маячки красного и синего цветов, что по правилам является требованием об остановке, но тот его проигнорировал.

Милиционеры связались со службой поддержки каршеринга и сообщили, что необходимо остановить авто, чтобы пресечь административное правонарушение и не допустить возможное ДТП. Дистанционно машину заглушили.

Выяснилось, что правонарушитель – это 19-летний гомельчанин, у которого нет прав, да к тому же ещё и пьяный. В беседе он рассказал, что каршеринговый автомобиль взяла в аренду его девушка и они с другом поехали на этой машине в магазин.

Милиция в отношении парня составила два протокола – за езду в нетрезвом состоянии он должен будет оплатить штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года, а за езду без прав ему грозит штраф от 5 до 20 базовых величин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

4 мотоцикла и пенсионерка. В Гомеле в результате ДТП один человек погиб, а трое получили травмы

Цепная реакция колонны мотоциклов спровоцировала крупное ДТП (подробности).