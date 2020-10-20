Лукашенко потребовал, чтобы не задерживали Нину Багинскую

Совсем недавно Комсомолка беседовала с Ниной Григорьевной Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 октября, во время принятия кадровых решений, Лукашенко затронул тему общественно-политической ситуации в Беларуси. Помимо того, что он пообещал найти каждого участника протеста, президент заострил своё внимание на активистке Нине Багинской, которая стала символом мирных протестов, а мир облетело видео, где она идет через оцепление ОМОНа со словами «Я гуляю». Совсем недавно Комсомолка беседовала с Ниной Григорьевной.

«Вы, смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать – оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она ещё в службе безопасности Позняка (бывший председатель БНФ Зенон Позняк. – Ред.) работала», - говорит президент на видео, которое разместил телеграм-канал Пул Первого.

«Ну, молодец. Она убежденный человек, ну что тут скажешь. Она – убежденный! Да, её взгляды кардинально расходятся с нашими. Но это убежденный человек. Её ни в коем случае нельзя забирать с улицы. Потому что декорации исчезнут», - сказал глава государства.

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Снимки сделал белорусский фотограф Иван Ревяко (подробности).