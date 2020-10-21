Уже с 1 ноября тарифы на роуминг между Беларусью и Россией значительно снизятся

С 1 ноября меняются тарифы на роуминг между Беларусью и Россией. Фото: pixabay.com

С 1 ноября между Беларусью и Россией тарифы на роуминг значительно снизятся. Об этом сообщил агенстсву ТАСС госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

- В вопросах, связанных с роумингом, был отмечен прогресс. Уже с 1 ноября Беларусь и Россия перейдут на тестовый режим, но по новой системе тарификации. Не могу сказать, что это отменяет полностью тарифы на роумиг, но значительно сокращается стоимость. Она сократится с 30 центов до 1,5, - рассказал Рапота.

И добавил, что в планах посмотреть за тем, как данный вариант будет работать и продолжать дальше развивать стремиться к отмене роуминга между странами.

- Конечно же, насколько это будет возможно. Я прекрасно понимаю, что всем операторам надо просчитать издержки, а также формы их компенсации. Но прогресс уже мы видим. И я выражаю огромную благодарность министрам связи, которые очень продуктивно и эффективно работают, - заявил госсекретарь Союзного государства.

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