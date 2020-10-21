Лукашенко: Я женский президент, и меня всегда поддерживали женщины

Лукашенко заявил, что его всегда поддерживали женщины. Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко во вторник, 20 октября, назначил новых ректоров в МГЛУ, БГУКИ и БрГТУ. На встрече с ними он отметил, что им придется «наводить порядок в университетах. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Когда мне предложили на должность ректора двух женщин, и они две Натальи, то я сразу подумал о том, как же они будут порядки наводить в университетах. А потом понял, что женщине порой быстрее удается разобраться с беспорядками, чем мужчине, - отметил Лукашенко.

И добавил, что он женский президент, так как его всегда они поддерживали. Помимо этого, он рос только с мамой.

- И у меня особое отношение к женщинам. И я сказал, что у нас не может быть президентом женщина, не потому, что я ее не уважаю. Это так выставили оппоненты. Потому я очень уважаю женщин. И сегодня женщине загрузить эту страну с этой Конституцией, с этими проблемами… - заявил президент.

В качестве примера Лукашенко привел опыт главы администрации президента Игоря Сергеенко. Он пришел на данную должность из КГБ.

- Пришел генерал КГБ. Он уже, наверное, понял, куда попал. И уже, наверное, понимает, что такое работать президентом. Именно работать. Многие же думают, что это царская должность: сел, управляй и пальцем показывай. Совсем не так. У нас нужно вертеться, - подчеркнул Лукашенко.

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