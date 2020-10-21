Лукашенко: Вопрос не во мне, я посиневшими руками за власть не держусь, вопрос в вас: что будет с вами без меня

Лукашенко заявил, что не держится посиневшими руками за власть. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 20 октября, назначил новых ректоров в БГУКИ, МГЛУ и БрГТУ. Во время встречи с ними президент заявил, что не пытается сохранить власть ради себя. Об этом сообщили в БелТА.

- Президент Беларуси посиневшими руками не держится за власть. И я уже много раз об этом говорил. Здесь вопрос не во мне. Вопрос в вас: что с вами будет без меня. Я, может быть, сильно переоцениваю свою роль тут, но я всегда смотрю на ветеранов силовых структур, на вас. Именно вам жить в этой стране. А что будет? Думаете, что они вас пожалеют, вот эти вчерашние? (Президент говорил о «Марше партизан». - Ред.) Вы их видели? Они пожалеют? Они порвут на куски, - заявил Лукашенко.

Он также напомним об акциях протеста, которые проходят по воскресеньям.

- Уже в это воскресенье в Минске будет наведен порядок. Они же у нас в основном по воскресеньям ходят. Показали, чего они стоят. И вы тоже это увидели. Теперь нужно один раз объяснить, предупредить и потом не убаюкивать. Ваша задача как ректора - первым сказать, что вот такое количество студентов не хочет учиться. Если не хотят - не надо. Студентам делать нечего на митингах, - подытожил Лукашенко.

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