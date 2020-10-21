В Минске женщина потеряла равновесие и упала под колеса автобуса. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске во вторник, 20 октября, на остановке на Немиге женщина потеряла равновесие и упала на проезжую часть. Она попала под задние колеса уезжавшего автобуса. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел в 16.00. Женщина в какой-то момент потеряла равновесие и упала на проезжую часть. Она попала под задние колеса автобуса, который уезжал с остановочного пункта, - пояснили в ведомстве.

Женщине 63 года. Она была доставлена с травмами в больницу.

Проводится проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

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