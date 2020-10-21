"Ашчушчэнiе "Шчучыншчыны" цяпер назаўжды з намi!" Оперная певица Маргарита Левчук перепела песню, которая стала вирусной в один день

Оперная певица Маргарита Левчук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусы продолжают напевать "Шчучыншчыну" - песню из клипа, который буквально за несколько дней стал вирусным. Теперь спела ее и оперная певица Маргарита Левчук. Марго опубликовала видео, на котором она профессионально не только выговаривает шипящие звуки, но и исполняет сатирическую песню. Друзьям в Фейсбуке такое творчество понравилось: со вчерашнего вечера пост набрал больше тысячи лайков.

- Ашчушчэнiе "Шчучыншчыны" цяпер назаўжды з намi! Если вас не заберут в Ла Скала - ну я и не знаю даже! - пишут в комментариях.

Теперь слушатели надеются, что клип не увидят сестры Груздевы, а другие же, наоборот, предлагают отправить им. Объяснение простое: когда только появился клип "Шчучыншчыны", сестра Александра и Валентина опубликовали в Инстаграме слова поддержки Елене Желудок (персонажу актрисы Елены Зуй-Войтеховской). Писали, что девушка патриотичная и искренняя, а на нее все набросились (сестры не считали иронии и решили, что Елена Желудок - реальный персонаж). Но это была только первая серия. Когда стала появляется информация о том, что Елены Желудок в мире реальном не существует, а клип - это отличная работа бывших купаловцев Михаила Зуя и Дмитрия Есеневича для проекта "Чин-Чин-Ченел", сестры Груздевы тоже отреагировали. На этот раз они сообщили, что их хотят обмануть, рассказывая, что "18-летняя Елена Желудок - это актриса с челочкой, которой за 30". Они в это, конечно, не верят.