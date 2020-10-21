«Профессиональное мастерство и огромный опыт помогли обрести вам заслуженное признание»: Лукашенко поздравил Никиту Михалкова с 75-летием

Лукашенко поздравил Михалкова с 75-летием. Фото: ТАСС

Александр Лукашенко в среду, 21 октября, поздравил с 75-летием именитого актера и режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- За годы своей активной и плодотворной деятельности вам удалось завоевать любовь зрителей. Ваше профессиональное мастерство и опыт помогли вам обрести признание не только в России, но и за границей, - говорится в сообщении.

Глава государства пожелал артисту и дальше заниматься любимым делом, вдохновлять своих зрителей. Все это, по словам Лукашенко, способствует укреплению культурных связей между Беларусью и Россией.

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