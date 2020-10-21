В Минске автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске автомобиль сбил на пешеходном переходе 13-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ УГВД Мингорисполкома.

- Во вторник, 20 октября, автомобиль «Пежо» двигался по улице Уборевича в строну проезда Голодеда. За рулем находился 27-летний водитель. На пешеходном переходе он сбил 13-летнего велосипедиста, - пояснили в ведомстве.

Подросток с травмами был доставлен в больницу.

Причины случившегося выясняются.

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