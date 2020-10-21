МВД: В Минске задержали мужчину, который разбил окно в машине ОМОНа, а затем бросил в сотрудника картонную коробку с мусором

В Минске задержали мужчину, который разбил стекло в автомобиле сотрудников милиции и бросил коробку с мусором в одного из них Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Минске был задержан мужчина, который разбил окно в служебном автомобиле милиции и бросил в сотрудника картонную коробку с мусором. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Инцидент произошел в воскресенье, 11 октября, на улице Притыцкого. В момент, когда сотрудники милиции попытались задержать наиболее активного участника несанкционированного мероприятия, группа агрессивно настроенных людей попыталась этому воспрепятствовать. Один из мужчин разбил окно служебного автомобиля деревянным ящиком, а затем бросил в сотрудника картонную коробку с мусором, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что сотрудникам милиции удалось установить, что к этому причастен 38-летний мужчина. По словам Чемодановой, за час до этих событий он стоял в сцепке неподалеку от стелы, где также активно оказывал сопротивление сотруднику милиции.

- Мужчина был задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудника милиции и за участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок.

В МВД добавили, что задержанный уже и ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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