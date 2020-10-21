Под Молодечно пассажирский поезд насмерть сбил 45-летнюю женщину

Под Молодечно поезд сбил насмерть 45-летнюю женщину Фото: Алеся ДОБЫШ

Под Молодечно поезд насмерть сбил 45-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути по переходу, но не заметила приближающегося состава. Об этом сообщили БелТА в МВД.

- Инцидент произошел на железнодорожной станции Олехновичи. Пассажирский поезд следовал в Полоцк. Женщина переходила пути в установленном месте, но близко перед составом, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что сотрудникам милиции удалось установить, что 45-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине она могла не заметить приближающегося состава.

- Машинист применил экстренное торможение, неоднократно подавал звуковые сигналы, но избежать наезда не удалось, - рассказали в МВД.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

В результате случившегося поезд стоял 12 минут.

Проводится проверка.

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