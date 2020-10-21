«Хватала за одежду, руки, укусила за левое бедро». Прокуратура высказалась о женщине, которая оказала сопротивление милиционеру

На 29-летнюю женщину заведено уголовное дело по статье 364 - о насилии в отношении милиции. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 29-летней женщины. Ее обвиняют в том, что она укусила милиционера. Ее будут судить по статье 364 Уголовного кодекса о насилии в отношении милиции.

По материалам дела, 29 августа на пересечении улиц Богдановича и Веры Хоружей в Минске шла колонна молодых людей, в начале находилась обвиняемая и ее брат.

«Они координировали людей, скандировали лозунги, чем совершили административное правонарушение» - такую информацию сообщает прокуратура Минска.

Когда обвиняемая увидела служебный автомобиль, по материалам дела, женщина убежала, людей призывала спрятаться в троллейбусе. Милиционеры зашли в троллейбус.

«При задержании обвиняемая начала громко кричать, активно оказывала сопротивление сотруднику ОВД - хватала за одежду, руки, укусила за левое бедро», - пишет прокуратура.