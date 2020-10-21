Лукашенко: В декабре мы вернемся к вопросам подготовки Всебелорусского народного собрания и определим план развития Беларуси на пятилетку

Лукашенко рассказал, что в декабре вновь будут обсуждать подготовку ко Всебелорусскому народному собранию. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 21 октября проводит во Дворце Независимости совещание по актуальным вопросам. Будут рассмотрены три блока: экономическая сфера, политическая сфера и общественная безопасность. Об этом сообщили в БелТА.

- У нас традиционно проходит совещание, на котором мы обсуждаем актуальные текущие вопросы. По экономическому и финансовому блоку доложат премьер-министр Роман Головченко и те из присутствующих, кто еще захочет выступить. По политическому блоку выступит глава администрации президента Игорь Сергеенко. Также смогут высказаться и все желающие. Третий блок вопросов касается общественной безопасности. Здесь слово скажет глава Совбеза Валерий Вакульчик, а дополнят его другие руководители силовых структур, - отметил Лукашенко.

Он добавил, что в декабре 2020 года будут рассматриваться вопросы, которые касаются подготовки Всебелорусского собрания.

- Я так понимаю, что правительство 20 октября уже рассмотрело и приняло решение, которое касается перспектив развития на 2021 год и его бюджета. Это значит, что мы с вами встретимся еще в ноябре после праздников и более детально рассмотрим все. А уже в декабре обсудим вопросы, касающиеся подготовки Всебелорусского народного собрания, где и определим план развития Беларуси на грядущие пять лет. И будем рассматривать глобальные вопросы развития страны, - подчеркнул Лукашенко.

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