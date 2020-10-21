«Страна не чувствует значительной утраты трудовых ресурсов»: в МВД рассказали, сколько белорусов уехало за границу после выборов

В МВД рассказали, какое количество белорусов выехало за границу после президентских выборов Фото: Оксана БРОВАЧ

В Министерстве внутренних дел рассказали, какое число белорусов уехали после выборов, состоявшихся 9 августа, за границу.

- Мы постоянно мониторим ситуацию и отслеживаем перемещения граждан Беларуси за границу. Мы учитываем тот факт, что ряд соседних стран предоставил для белорусов ряд определенных преференций, - рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун агентству Sputnik.by.

По его словам, ситуация с выездом белорусов за границу не является критической.

- Беларусь не чувствует на данном этапе значительной утраты трудовых ресурсов, - добавил Бегун.

По предоставленной информации, в Украину с сентября 2020 года уехало около трех тысяч белорусов, в Польшу - около 10 тысяч, в Литву и Латвию - не более 500 человек.

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